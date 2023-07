Cibo, cosa non devi mai mettere in frigo: una enorme sorpresa

09 luglio 2023 a

a

a

Frigo o dispensa? Dagospia ha ripreso il format del Daily Mail per dare consigli su come è meglio conservare gli alimenti. A partire dal pane, che non va assolutamente messo in frigo: va conservato nella credenza per non farlo seccare prima del tempo. L’unica eccezione è nel caso in cui non si ha intenzione di consumarlo in tempi bravi: allora può essere congelato e scongelato all’occorrenza.

Integratori alimentari "miracolosi"? Attenzione: che danni possono causare

Se tutti i prodotti a base di carne e pesce e i rispettivi avanzi vanno conservati per forza in frigo, sulle uova è invece ancora aperto un dibattito che difficilmente terminerà con il mettere tutti d’accordo. È uso comune conservare le uova sempre in frigo, ma alcuni studi ritengono che la condensa nel frigorifero possa portare alla moltiplicazione dei batteri. Di conseguenza le uova da fare in camicia o al tegamino è consigliabile conservarle in dispensa. In frigo vanno invece le uova destinate a essere trasformate in maionese.

Carne sintetica? Gianluigi Paragone: vi spiego perché è una bufala

E veniamo al capitolo latticini: il consiglio generale è di conservarli in frigo e di rimuoverli soltanto poco prima del consumo. Per quanto concerne i formaggi, non tutti sono però uguali: quelli a pasta dura, come il parmigiano e il cheddar, hanno meno possibilità di rovinarsi fuori dal frigo, a patto che siano a temperatura ambiente. I formaggi a pasta molle, coma la mozzarella e la ricotta, devono essere necessariamente conservati in frigo per evitare che si rovinino.