Noodles, scatta l'allarme in Italia: "Cosa contengono"

Stanno destando qualche preoccupazione i noodles, le tagliatelle istantanee di origine asiatica, per via della loro pessima composizione nutrizionale. Si tratta di prodotti lanciati dalla Corea dopo la pandemia. Oggi sono diffusi ovunque per vari motivi: possono essere accompagnati da altri tipi di alimenti; sono veloci da "cucinare", infatti basta riscaldarli; e soprattutto costano poco. A lanciare l'allarme è stato il Guardian, che ha pubblicato un’inchiesta sulla Nigeria, dove a quanto pare andrebbe per la maggiore un prodotto che, in una confezione da 70 grammi, contiene 2,3 milligrammi di sodio, pari al 118% della quantità consigliata dall’Oms in un’intera giornata, che è invece pari a meno di 2 grammi.

A preoccupare nutrizionisti, diabetologi e cardiologi di tutto il mondo è la composizione di questo alimento, pieno di sale, grassi, condimenti e additivi, che potrebbero avere effetti gravi sulla popolazione soprattutto nei Paesi non attrezzati a fronteggiare grandi crisi sanitarie. Dagli Stati Uniti, altro Paese in cui i noodles sono parecchio diffusi, arriva invece un altro tipo di allarme. Si tratta del rischio di ustioni e riguarda soprattutto i bambini piccoli. Casi di questo tipo sarebbero in aumento. Ecco perché, secondo molti pediatri e medici dei reparti di urgenza, sarebbe opportuno predisporre diciture specifiche sulle confezioni.