Franco Di Mare e Stella, la figlia adottata in Kosovo: "Uno scopo alla mia vita"

29 aprile 2024 a

a

a

Un cancro "incurabile". È stato lui stesso a raccontarlo, prima al Corriere e poi a Fabio Fazio a Che tempo che fa. Franco Di Mare, giornalista di guerra ed ex conduttore della Rai, è stato colpito da un tumore molto aggressivo, il mesotelioma. La causa sarebbe stato l'amianto respirato durante gli anni vissuti da inviato al fronte. Ora, a 68 anni e poco ancora davanti, il giornalista sta trascorrendo i suoi ultimi momenti nella casa di Roma, appena fuori dalla via Cassia. Insieme a lui tutta la sua famiglia.

A prendersi cura di lui ci sono le sorelle: Lucia, "Quella saggia, quadrata, sempre prodiga di buoni consigli (mai seguiti)" e Sara "Lettrice raffinata e colta, che porta in dote uno sguardo zen sul mondo. Se non fosse per quella sua cocciutissima ostinazione a insegnarmi il mantra ipnotico nam myoho renge kyo". Anche il fratello minore Luigi, detto Gigi, che mi ha confortato e protetto, nonostante quello più grande fossi io".

Franco Di Mare: "Tumore incurabile, parlo col respiratore"

Ma il cuore di Franco Di Mare è tutto per la figlia Stella, adottata da un orfanotrofio in Kosovo e imbarcata per l'Italia con un volo della Croce Rossa: "La persona che ha dato senso e scopo a tutta la mia vita. C’è Stella dietro ogni riga che ho scritto, è lei che ha raddrizzato il percorso della mia vita e l’ha salvata. E adesso, ogni volta che la guardo camminare libera per il mondo, mi commuovo".

"Cancro incurabile" e stato di servizio negato: Di Mare contro la Rai, ecco cosa emerge

Nella sua vita, da otto anni, è entrata anche un'altra donna: la compagna 33enne Giulia Berdini. Conosciuta all'interno degli studi Rai di Saxa Rubra, era la responsabile del catering di un bar interno: "Il mio amore, la donna che ha avuto la forza di sopportarmi perfino quando non mi sopportavo neppure io. Mi ha contagiato con il suo sguardo allegro sulla vita che temevo fosse andato perduto. Annoiarsi, accanto a lei, non è mai stato possibile". Non mancano poi alcuni amici di una vita che gli sono sempre stati accanto: dagli autori Pietro Raschillà e Paola Miletich, allo storico braccio destro Rosa Anna Pastore, fino al suo agente Jean Pierre El Kozeh.