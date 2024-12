Panettone, a Torino quello più costoso al mondo: ecco come è fatto e quanto costa

22 dicembre 2024 a

Il panettone più caro al mondo? Costa ben 700mila euro. A realizzarlo è il pasticcere Dario Hartvig, di Carmagnola, in provincia di Torino. L'uomo ha raccontato di aver in passato realizzato un panettone impreziosito da veri diamanti per un cliente russo, del valore di 300mila euro, e di averne creato un altro per un cliente indiano, accompagnato da un braccialetto e una tiara di diamanti, dal valore di 700mila euro.

L'uomo, raggiunto da Repubblica, crea e vende panettoni ricoperti di lamine d'oro e decorati con cristalli Swarovski. Proprio per il lusso che offrono, tali dolci natalizi sono custoditi in teche di plexiglass e venduti a 900 euro l'uno.

Più nel dettaglio, il panettone firmato Hartvig viene realizzato all'interno della pasticceria del Borgo a Carmagnola. Si tratta di un panettone fatto con 5 kg di impasto allo zafferano e con l'aggiunta del cioccolato fondente. Fuori, invece della classica glassa o dei canditi, è stato ricoperto da una foglia d'oro da 22 carati e da diamanti aggiunti solo su ordinazione. Insomma, un dolce che in pochissimi si possono permettere. E proprio questa caratteristica lo rende più che unico nel variegato panorama dei panettoni che si vendono a dicembre.