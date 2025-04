Latte intero, tutta la verità: quanto berne, perché può far bene

Il latte intero: dove sta la verità? Infatti a lungo è stato guardato con sospetto, soprattutto per la presenza di grassi saturi, oltre che degli zuccheri naturalmente presenti. Infine i timori legati all’intolleranza al lattosio: insomma spesso viene bollato come scelta non salutare.

Ma le cose non stanno proprio così: se parte integrante di una dieta equilibrata e bevuto da persone in salute, il latte intero non è un rischio e, anzi, offre importanti apporti nutrizionali. Negli ultimi anni, infatti, la scienza della nutrizione ha iniziato a mettere in discussione l’idea che tutti i grassi saturi siano ugualmente dannosi.

Rispetto alle versioni scremate, il latte intero ha una maggiore concentrazione lipidica, che può favorire un senso di sazietà più duraturo e aiutare nel controllo dell’appetito. Non solo: alcune ricerche hanno rilevato una correlazione tra l’assunzione regolare di latte intero e un indice di massa corporea più basso. Un dato che “suggerisce un potenziale beneficio nelle diete e nella gestione del peso”.

Non mancano indizi neppure su un possibile ruolo protettivo rispetto al diabete di tipo 2 e ad alcune patologie cardiovascolari, anche se in questo campo la comunità scientifica chiede ulteriori studi di lunga durata per arrivare a conclusioni definitive. Oltre a tutto ciò, il latte intero è anche una valida fonte di vitamine liposolubili come la A e, in quantità minore, la D, che “si assorbono meglio proprio in presenza di grassi”.