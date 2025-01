Caffè, ecco a che ora berlo per abbattere del 31% il rischio-infarto

16 gennaio 2025 a

Il caffè, punto di partenza ineludibile per milioni di persone, in Italia come in tutto il mondo. Ma c'è di più: ora si scopre che bere caffè appena svegli può anche far bene alla salute. Insomma, non solo energia quando è più necessaria, subito dopo il sonno. Ma anche la possibilità di allungarsi la vita. Questo almeno è quanto emerge da uno studio recentemente pubblicato sull’European Heart Journal, una ricerca che mette in relazione il consumo di caffè al mattino a un minor rischio di sviluppare malattie cardiovascolari e a una riduzione della mortalità rispetto a chi consuma caffè in altri momenti della giornata.

Insomma, stando allo studio ci sarebbero dei momenti migliori per bere il caffè. E come è noto la tazzina porta benefici ma anche, potenzialmente, problemi cardiaci. La ricerca ha monitorato le abitudini di oltre 40mila adulti, analizzando il legame tra il momento del consumo di caffè e i suoi effetti sulla salute. I risultati, come brevemente spiegato in premessa, suggeriscono che scegliere il momento giusto per gustare questa bevanda può offrire benefici significativi.

A capo dello studio il dottor Lu Qi, professore e HCA Regents Distinguished Chair presso la School of Public Health and Tropical Medicine della Tulane University. Spiegando gli obiettivi della ricerca, il dottor Qi ha rimarcato: "La ricerca finora suggerisce che bere caffè non aumenta il rischio di malattie cardiovascolari e sembra ridurre il rischio di alcune malattie croniche, come il diabete di tipo 2. Dati gli effetti che la caffeina ha sul nostro corpo, volevamo vedere se l’ora del giorno in cui si beve caffè ha un impatto sulla salute del cuore".

Entrando nel dettaglio, la ricerca ha evidenziato come il 36% dei partecipanti preferiva bere caffè al mattino, il 16% durante il giorno, mentre il restante 48% non consumava caffè. Confrontando questi gruppi, i ricercatori hanno osservato che il campione di persone che abitualmente consumava caffè al mattino aveva un 16% in meno di probabilità di morire, indipendentemente dalla causa; un 31% in meno di probabilità di morire a causa di malattie cardiovascolari, rispetto a chi non beveva caffè. Dati, certo da raffinare, ma che forniscono un'indicazione importante: bere caffè al mattino non solo è la scelta consigliata, ma anche una scelta in grado di avere un impatto significativo su salute e longevità.