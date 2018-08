L'ultimo nome caldo del calciomercato estivo, che si fa sempre più rovente quando mancano appena due settimane alla prima giornata di campionato, è quello di Sergej Milinkovic Savic. Sulle piste del serbo ci sarebbero il solito Real (che deve tamponare l'emorragia di uscite di questi giorni) e il Chelsea, che ha tempo fino al 9 agosto, quando la finestra di mercato in Inghilterra si chiude. L'offerta "indecente" per il giocatore della Lazio potrebbe arrivare a ore, ma il quotidiano Il Tempo rivela che in corsa ci sarebbero anche due "big" (una presente e una passata) del nostro campionato: Juventus e Milan. La Juve offre 6 milioni l'anno al giocatore e metterebbe nelle casse laziali gli 80 milioni che potrebbe ottenere cedendo Pjanic, mentre i rossoneri sarebbero disposti a mettere sul piatto la bellezza di 120 milioni di euro. Leonardo, infatti, avrebbe avuto il via libera da Elliott per presentare al club romano un'offerta da 40 milioni di euro per il prestito più 80 per il riscatto.