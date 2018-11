«Non era mai successo», ha notato Ilary Blasi. In effetti... In diciotto anni di Grande Fratello e cugini vari non era mai accaduto che un concorrente eliminato non venisse neppure salutato dai suoi compagni, né accompagnato alla porta. Il che ci rende Alessandro Cecchi Paone ancora più simpatico, tenendo presente chi sono gli altri concorrenti.

Non si può pretendere, caro Paone, di conoscere i congiuntivi e saper parlare in italiano ed essere contemporaneamente votato al Grande Fratello Vip. Le due cose sono inversamente proporzionali. Se in più litighi con tutti, insulti Silvia Provvedi per la sua storia con Fabrizio Corona e la sorella Giulia perché è ignorante (come chiamare una che pensa che il Nilo sia in Germania?) certo non vai alla ricerca di amici e facile consenso. «Non mi interessa la popolarità: non vivo del mondo dei cuoricini e dei like», dice. «Se il nostro gruppo non è al tuo livello culturale, quella è la porta», starnazza Giulia Salemi in confessionale.

E infatti Cecchi Paone ha fatto lo zainetto e ha aperto la porta rossa. Ilary Blasi, lunedì in diretta su Canale 5, ha aperto la busta e non ha perso tempo nel rivelare l' esito, tanto era ovvio per tutti: eliminato Alessandro Cecchi Paone con il 22% di voti. Il pubblico gli ha preferito Andrea Mainardi (32%) e Stefano Sala(46%), due che dovrebbero essere famosi, ma ci sfuggono le loro opere. Non ci sfuggono quelle di Paone, l'ex Piero Angela di Mediaset. Negli ultimi 20 anni il giornalista 57enne ha fatto di tutto, passando di palo in frasca con la stessa disinvoltura con cui Clemente Mastella ha cambiato le sue alleanze politiche. È stato per anni il serio divulgatore della Macchina del tempo; il polemizzatore alla Notte dei Telegatti quando si offese poiché la scienza era stata messa nella stessa categoria dei coatti del Grande Fratello; l'opinionista per tutte le stagioni da Chiambretti o dalla D' Urso. E ancora: l' attivista gay, il naufrago pigro dell' Isola dei famosi. Il colpo di scena arriva due anni fa quando Alessandro ha rimesso giacca e cravatta ed è diventato il conduttore dell'edizione serale del Tg4, chiamato direttamente da Pier Silvio (diceva lui) per ridare smalto al notiziario. Esperienza finita presto e male per gli attriti con l' allora direttore Mario Giordano.

Lo stesso Pier Silvio (sempre secondo Cecchi Paone) gli avrebbe chiesto di entrare nella casa del Grande Fratello Vip per risollevare gli ascolti, che però non sono arrivati. Tanto che lunedì scorso il reality ha di nuovo perso contro Rai Uno: l'ultima puntata della fiction I Bastardi di Pizzofalcone 2 ha ottenuto 5 milioni 507 mila spettatori, mentre il GFvip ha fatto 3.769.000 telespettatori. Eliminare Cecchi Paone ed Ela Weber, due dei pochi volti noti, è stato chiaramente un atto masochistico. Non è stata poi una scelta lungimirante per Cecchi Paone, quella di azzuffarsi con Silvia Provvedi, diventata una specie di eroina dopo aver maltrattato il suo ex Corona. Anche Alfonso Signorini l'ha ripreso, correggendolo su Commendatore-Cavaliere del lavoro. Attendiamo la prossima svolta di Cecchi Paone, che se rispetta l' alternanza alto-basso cui ci ha abituato, dovrebbe andare a dirigere il Tg1. O cose così.

di Alessandra Menzani