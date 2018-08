Brutte notizie per i fan in attesa dell'inizio di Temptation Island Vip. Il reality di Canale 5 condotto da Simona Ventura non comincerà più l'11 settembre, come previsto, ma ai primi di ottobre. A lanciare l'indiscrezione è stato il sito TVBlog, secondo il quale il programma ora si espone all'altissimo rischio che possano trapelare troppe anticipazioni, visto che è stato già registrato in Sardegna. Le aspettative della Fascino, la casa di produzione di Maria De Filippi, sono altissime, da qui la scelta di evitare al programma un periodo semi-estivo e in concomitanza con altri possibili show concorrenti.