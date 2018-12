Che tempo che fa, Fabio Fazio fa ascolti solo con Raffaella Carrà: la sentenza del big della tv

Non deve sorprendere che il ritorno di Raffaella Carrà, in una articolata intervista a Che tempo che fa con Fabio Fazio, abbia consentito al programma di arrivare a quattro milioni di ascolto. La Carrà ha sempre avuto un ottimo riscontro nella platea televisiva e non essendo stata, sostanzialmente, «rimpiazzata» da altri volti ecco che, in specie nel pubblico più adulto, il successo è notevole. Si dice che, sempre la Carrà, tornerà in un programma su Raitre. Me lo auguro, in quanto, ripeto, meglio affidare alle star di ieri i programmi di oggi, in assenza di protagonisti attuali.

Desidero lodare Michele Mirabella e gli altri della trasmissione Tutta salute che, quotidianamente, su Raitre, alle 10.40, fanno divulgazione scientifica.

Mirabella in specie, è da sempre, dai tempi del programma che si chiamava Elisir, un grande divulgatore di medicina e, comunque, di scienza.

Fa piacere che mercoledì 12 dicembre, su Raidue, torni Renzo Arbore con due puntate di Guarda, stupisci, con accanto Nino Frassica e Andrea Delogu. Inoltre parteciperanno, a questo ritorno tra gli altri, Gigi Proietti e Tullio De Piscopo. Riallacciandomi al discorso sulla Carrà, sarebbe il caso di offrire ad Arbore, ancora provvisto di una vena divertente e irridente, un appuntamento più o meno stabile sulla rete che più gli aggrada.

Considero veramente interessanti le puntate di Passato e presente, quotidiano su Raitre, alle 13.15. È bravo - e non c' era da dubitarne -, Paolo Mieli nella conduzione ed è comunque un buon lavoro di Rai Storia.

di Maurizio Costanzo