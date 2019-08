In queste ultime ore, l'esilarante braccio destro di Paolo Bonolis, Luca Laurenti, ha postato sulla sua pagina Instagram una foto che lo ritrae affianco alla storica amica Susanna Messaggio. L'ex conduttrice di Linea Verde, che attualmente si è allontanata dal mondo dello spettacolo per dedicarsi a quello della salute e del benessere, ha dimostrato di apprezzare, e non poco, l'ex collega ormai 56enne.

Laurenti in effetti, a torso nudo nella foto, esibisce ancora un fisico invidiabile e scolpito. Il commento della Messaggio è stato quindi azzeccatissimo: "Parità di genere. Quando una persona si tiene in forma. Madre natura è anche maschile. Lo si vede dal corpo prestante di Luca Laurenti", alludendo di certo alle tante Madre Natura che sfilano nella trasmissione Ciao Darwin, da lui condotta con l'inseparabile Bonolis.