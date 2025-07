Il Tour de France e i bambini: grossa sorpresa in tv

CHI SALE (Tour de France / Rai 2) Dopo sei lunghi anni di astinenza un ciclista italiano, Jonathan Milan, si è aggiudicato una tappa del Tour de France. È accaduto sabato pomeriggio e nonostante le successive penalizzazioni, l’atleta friulano si è visto confermato un risultato non da tutti messo in conto, con inevitabile ricaduta televisiva.

Si registrano punte del 22% di share in Friuli, del 19% in Veneto, del 17% in Lombardia. Ma Milan ha un consistente seguito anche in Calabria (picchi del 15%) e nel tortuoso Abruzzo (14%).