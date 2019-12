Sardine, Fabio Fazio a Che tempo che fa fa la vittima: "Sapete come vi chiameranno? Io, campione del mondo"

Si torna ancora nello studio di Che tempo che fa, su Rai 2, la puntata è quella di domenica 1 dicembre dove, nel giorno della manifestazione a Milano in Piazza Duomo, l'ospite d'onore era il leader delle Sardine, Mattia Santori, il quale tra le altri si è distinto per aver detto che il suo movimento è "il principale nemico del populismo di destra". E per mister sardina, Fabio Fazio prova una certa empatia. C'era da scommetterci, poiché entrambi sono uniti nella "battaglia" contro Matteo Salvini. E tutta l'empatia provata da Fazio emerge in modo piuttosto lampante con una battuta rivolta a Santori, chiamato spiegare le origini del movimento. "Sarete chiamati buonisti, lo sapete, vero? Io sono campione del mondo in questa disciplina", afferma Fabio Fazio. Già, l'identificazione non è totale, ma quasi.