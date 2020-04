Paola Perego, ritorno in tv dopo il virus: "Tra poco finisce la mia quarantena", dita incrociate su La Talpa

18 aprile 2020 a

a

a

Paola Perego ha tenuto una diretta social ed è stata inondata dalle domande dei fan, soprattutto per quanto riguarda un suo futuro ritorno in televisione. “Torno, torno, tra poco finisce la quarantena”, ha assicurato la nota conduttrice. “Ho preso un breve periodo di pausa per la nascita del piccolo Pietro e per scrivere un libro. Un ritorno a Mediaset? Sono stata molto bene”, ha risposto la Perego senza però lasciar trapelare nulla di più. Poi ha anche risposto a chi le chiedeva se ci potrà mai essere una nuova edizione del reality La Talpa: lo ha fatto incrociando le dita e dicendo che lo vedrebbe bene su tutte le reti, senza alcuna distinzione.

"Hanno rotto le p***, mi fanno schifo". Zanicchi, la convinzione sul virus e il governo: "Nessun rispetto per i morti"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.