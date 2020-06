Elettra Lamborghini, critiche a La Isla con Giusy Ferreri. Lei sbotta: "Sagra della salsiccia, quelli che non si inc***a nessuno..."

30 giugno 2020 a

a

a

Un fiume in piena. Elettra Lamborghini, funambolico personaggio social, non ha apprezzato la stroncatura del suo ultimo singolo La Isla, in coppia con Giusy Ferreri, arrivata dal sito specializzato Infomusica, e su Instagram ha deciso di difendere il suo lavoro, candidato con il suo ritmo brioso e latino a diventare un tormentone estivo. La critica storce il naso? E l'ereditiera riponde per le rime: "Sapete solo sminuire, non ne avete per NESSUNO… casualmente i pezzi che non si inc*** nessuno ( scusate il francesismo ) gli date la lode… invidia?! Boh! Siete i critici della sagra della salsiccia ????????".

"Ecco la mia nuova canzone". E la presenta con... fuori tutto: Elettra Lamborghini oltre lo scandalo

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.