Emma Marrone smaschera l'hater che la insulta: pubblica tutto, che lezione al fesso di turno

“Il fantastico mondo degli odiatori”: lo chiama così Emma Marrone. Che stavolta pubblica lo screenshot di un hather. Lo incastra con un colpo solo. Non è la prima volta che Emma finisce nel mirino dei leoni da tastiera. Tutto inizia con un riferimento all’album Fortuna. “Coerente con quello che scrivi, la fortuna non esiste, poi con le corna al collo… Pensa che io su 10 discorsi che faccio, 8 sono rivolti a te…ma d’altronde sbaglio io, credevo fossi differente, Buona giornata”, scrive l’hater. Emma risponde a tono: “Ma tutti appost?”. E il follower, magicamente, si trasforma. “Asp le corna qua le devo fa io che sennò mi pia un infarto oggi…p***o 2 sto a stirare non ce posso crede che mi hai scritto ahahaha”, scrive. Allora Emma passa all’attacco: “Ecco a voi il fantastico mondo degli odiatori, dei criticoni, dei “so tutto io” e di una lunga serie di sapientoni…io vi amo... sappiatelo!“, conclude.

