Alberto Caramella Foà, la nuova perla tra canzone e poesia: "Nocciola"

01 settembre 2020 a

Come giornalista si occupa di calcio e di finanza, senza disdegnare di darsi spesso all'ippica perché i cavalli sono la sua vera passione ma Alberto Caramella Foà ha anche scritto soggetti e sceneggiature per il cinema e, soprattutto, canzoni affidate e portate al successo da altri artisti. Poi, l'anno scorso, per beneficenza, a 55 anni suonati, la svolta e il "sì" a diventare interprete con la suadente "Dopo la Fine del Mondo", testo d'amore e, se vogliamo, anche premonitore, visto quanto accaduto con la pandemia.

Ora, dopo "Dopo la Fine del Mondo", lancia un nuovo singolo, "Nocciola", disponibile da oggi in tutte le piattaforme e i negozi digitali . Una vera perla, tra canzone e poesia, con un sottotitolo, (il colore degli occhi), che insieme svela e nasconde riferimenti ed emozioni, come del resto la copertina web, che vede protagonista il muso, lo sguardo e l'anima della cavalla del cuore di Alberto, Primavera As, in perfetta posa da modella in una foto scattata dallo stesso artista dove, negli occhi della giumenta è riflessa l'immagine del grande amore, anche lei, naturalmente, dagli sguardi color "Nocciola"...

Musica e arrangiamento sono del Maestro Massimo Germini (da più di vent'anni "orchestra" di Roberto Vecchioni), probabilmente il miglior chitarrista italiano di classica e acustica, che ha anche suonato il pezzo, registrato e mixato da Lele Battista allo studio Le Ombre, per la produzione di Engine Records, l'etichetta dell'abile, talentuosa e vulcanica Elisa Alloro.

