Coco Gauff batte, ma non c'è nessuno: choc a Roma

La concentrazione, a volte, può giocare brutti scherzi. Anche se sei la numero quattro al mondo e ti chiami Coco Gauff e incappi in una buffa “gaffe”. Ed è ciò che è successo, infatti, agli Internazionali di Roma durante la semifinale tra la tennista statunitense e la cinese Zheng Qinwen, attuale numero 8 della classifica WTA.



Dopo che quest’ultima era riuscita a pareggiare il conto dei set (6-7; 6-4), infatti, nelle fasi iniziali del terzo parziale accade qualcosa di insolito. Zheng torna in panchina per cambiare racchetta e armeggia con il suo borsone e, nel rientrare in campo, si sente un rumore, quello tipico che la pallina fa a contatto con la racchetta in fase di battuta. È Coco Gauff, talmente concentrata sulla partita da non accorgersi che l’avversaria non è più in campo, forse anche limitata nella vista dalla luce di qualche riflettore, intenta a dare la prima di servizio contro… un’avversaria invisibile!

Resasi conto della gaffe, la statunitense si è messa le mani al volto e si è lasciata scappare un sorriso, lo stesso che ha mostrato la giudice di sedia nel rivolgersi a lei nell’intento di farla aspettare ancora prima di giocare e, soprattutto, lo stesso e più rumoroso proveniente dagli spalti, dove il pubblico di Roma si è divertito ad assistere alla scenetta surreale. Anche la Zheng, tornando in campo, non si è subito resa conto ma poi ha mostrato un’espressione d’incertezza e divertimento, perché non poteva credere a ciò che stesse accadendo. Alla fine, la gaffe non ha però scalfito la mente della Gauff, che ha portato a casa il match nel terzo set, ancora una volta al tie break 6-7, e domenica giocherà la finale degli Internazionali contro l’italiana Jasmine Paolini. Quest’ultima, ha avuto vita più facile, battendo in soli due set (7-5; 6-1) l’altra americana, Peyton Stearns.