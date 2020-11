Alda D'Eusanio, ciò che non aveva mai rivelato: "Quel pensiero, dopo il coma". Le conseguenze dopo il terrificante incidente

10 novembre 2020 a

Era il 2012 quando Alda D'Eusanio fu investita da una moto in corsa mentre attraversava la strada: finì in coma, le conseguenze furono drammatiche. Ora, a distanza di anni, la D'Eusanio è tornata a ruggire, proprio come un tempo. E a 70 anni ha scelto di tentare la sfida in teatro, con lo spettacolo dal titolo È nata una zucca. In un'intervista rilasciata al periodico Mio, la D'Eusanio è tornata a parlare dell'incidente e si è prestata a una toccante confessione: "Quando pensavo che dopo il coma fosse finito tutto, che non avrei fatto più nulla di nuovo, mi arriva questo stimolo di rinascita professionale da quel folle e visionario di Silvano Spada", ha rivelato. E ancora, sull'imminente esordio in teatro, ha spiegato che si tratta "di un nuovo inizio, per me del tutto inaspettato". insomma, un grande in bocca al lupo ad Alda D'Eusanio.

