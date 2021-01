Roberto Benigni, "La vita è bella solo per lui": che fine ha fatto il bimbo del suo film più famoso

20 gennaio 2021 a

Ricordate il piccolo Giosuè, protagonista al fianco di Roberto Benigni nel film premio Oscar “La vita è bella”? Ecco, a interpretarlo era Giorgio Cantarini, che a soli 5 anni è diventato il più giovane attore a essere insignito dello Young Artist award. Da allora Cantarini, che oggi ha 29 anni e svolge ancora la professione di attore, ha recitato in diverse altre pellicole: però la crisi devastante che ha colpito il settore da circa un anno lo ha spinto a cambiare rotta, almeno temporaneamente. “Per gli artisti è un momento difficile, bisogna arrangiarsi. E se ci si riesce dando anche una mano nella battaglia contro il Covid, è ancora meglio”, ha dichiarato in un’intervista rilasciata al Messaggero, svelando poi di aver deciso di fare l’operatore in un call center per la Protezione Civile. Insomma, si potrebbe dire che al momento “la vita è bella ma solo per Benigni”, come hanno ironicamente suggerito alcuni utenti dei social.

