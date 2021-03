Sanremo 2021, Arisa sconvolge l'Ariston e i telespettatori: scordatevela così, come si presenta sul palco

Francesco Fredella 02 marzo 2021 a

Arisa torna a Sanremo. Incanta tutti con il suo brano. Per la terza volta è sul palco dell’Ariston. L’emozione c’è, non manca. Anche senza pubblico. La canzone di Arisa (Potevi fare di più) è un inno all’amore, ora più che mai visto che sta per sposarsi (probabilmente in estate). Arisa è prima ad esibirsi rompendo la tensione della prima serata, sicuramente la più difficile. Abito rosso, una rosa in mano, Arisa stupisce tutti di nuovo con un look diverso dal solito. Canta dopo Diodato, vincitore dello scorso Festival. Il cantante tarantino torna con Fai rumore, tra gli applausi finti (senza il pubblico dell’Ariston) e un po’ di tremarella. Look di Arisa? Otto. Almeno. Indossa un tailleur con pantalone rosso fuoco. Arisa sceglie una giacca a doppiopetto con maxi spalle rinforzate e bottoni. Un po’ stile anni ’80.

Arisa canta per prima, seguono Colapesce e Dimartino con la canzone Musica leggerissima; Aiello con la canzone Ora; Francesca Michielin e Fedez con la canzone Chiamami per nome; Max Gazzè e La Trifluoperazina Monstery Band con la canzone Il farmacista. Irama viene sostituito da Noemi. Poi canta Madame con la canzone Voce; Måneskin con la canzone Zitti e buoni; Ghemon con la canzone Momento perfetto; Coma_Cose con la canzone Fiamme negli occhi; Annalisa con la canzone Dieci; Francesco Renga con la canzone Quando trovo te; Fasma con la canzone Parlami.

