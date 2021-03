Sanremo 2021, "guarda che sono 29": la peggiore delle gaffe per Fiorello, fulminato da Orietta Berti

04 marzo 2021 a

Non sono mancati gaffe e scivoloni nella prima e seconda serata di Sanremo. L'ultima quella commessa da Fiorello ai danni di Orietta Berti. Lo showman, nell'annunciare l'arrivo sul palco dell'Ariston della cantante, ha fatto male i conti: "Torna dopo un'assenza di 19 anni", ha detto presentandola. Immediata però la correzione: l'errore infatti non è sfuggito alla Berti che, con l'espressione del viso tra i sorriso e il rimprovero, lo ha subito bacchettato: "Fiorello, sono 29 anni...".

La cantante è tornata al Festival della musica dopo decenni di assenza. La prima apparizione fu nel 1966 con la canzone "Io ti darò di più", con la quale si classificò in sesta posizione. Da allora per ben dodici volte Orietta Berti è stata protagonista del Festival, L'ultima volta risale al 1992, quando si presentò in gara in coppia con Giorgio Faletti con la canzone "Rumba di Tango". Da lì niente più fino a ieri, mercoledì 3 marzo. Inutile dire che la gaffe di Fiorello ha creato non poco imbarazzo in Rai. A maggior ragione vista la giustificazione. Fiorello, sorridendo, si è discolpato indicando in direzione del gobbo e dicendo: "C'è scritto così". Come a dire che era stato il gobbo ad averlo indotto in errore.

Al di là degli imprevisti per la cantante è stato subito un successone. La Berti, che ha aperto la seconda serata del Festival capofila dei tredici Big in gara, ha conquistato proprio tutti. Oltre al brano ha fatto letteralmente impazzire il look sfoggiato sul palco: una maglietta con delle conchiglie di lustrini cucite sul petto, diventate subito trend topic su Twitter. D'altronde la Berti aveva promesso che avrebbe stupito tutti. A Verissimo aveva ammesso che si sarebbe affidata allo stilista di Achille Lauro, una garanzia.

