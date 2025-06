Fabio Rovazzi, la lite in diretta con Orietta Berti: "Dovrai spiegarlo in tribunale"

Fabio Rovazzi e Orietta Berti hanno litigato in diretta. "Quando torni facciamo i conti", gli ha intimato lei nel corso di una puntata di Pulp Podcast. Nella live su Twitch del Rosso, insieme a Fabio Rovazzi c'erano anche, a rotazione, alcuni streamer importanti e personaggi famosi come Paola Iezzi. Ma la cantante ha voluto subito mettere le mani avanti: "Con Fabio devo dire che siamo in polemica: è andato in vacanza in Thailandia e fino al 27 non possiamo far uscire la canzone perché non è pronto il video. Abbiamo anche litigato perché come al solito è arrivato in ritardo. È pure tornato bianco come un lenzuolo, ha detto che l’abbronzatura è andata via per colpa dell’aria condizionata dell’aereo. Solo a lui succedono queste cose".

"Il disco uscirà a fine giugno e non è colpa mia. Io non ho ancora fatto la pace con Rovazzi. Non siamo ancora in pace. Lui ha rallentato l’uscita del disco ed è tutta colpa sua se uscirà tardi. Perché lui è andato in Thailandia e noi dovevamo finire il disco e poi fare il video musicale e lui non c’era", ha proseguito Orietta Berti. A quel punto, Fabio Rovazzi ha provato a discolparsi, ma senza riuscirci. "Come non è vero! Guarda che è verissimo, ti abbiamo telefonato e dicevi che eri in Tailandia. Tu puoi fare tutto quello che vuoi, ma avevi degli obblighi con noi - la replica della cantante -. Poi a me questa vacanza non mi convince per nulla, io l’ho visto quando è tornato e era bianchissimo, uno che va in Tailandia torna bianco? A me questa cosa non convince. Comunque il pezzo esce il 27 e dobbiamo ancora fare tutta la pubblicità, le presenze in radio. Tra l’altro la parte di Rovazzi è anche la più bella. Comunque la parte lesa sono io e il gruppo che duetta con noi".