Fiorello, "Amadeus al Nove non sta bene": terremoto in diretta

La fuga (milionaria) di Amadeus sul Canale Nove potrebbe non durare ancora molto. E' Fiorello sulla sua pagina Instagram a sganciare una bomba in grado di far tremare i palinsesti della televisione italiana.

Da poco tornato in onda su Radio 2 Rai con il suo show La Pennicanza, il conduttore siciliano ospita insieme al sodale Fabrizio Biggio due ospiti d'eccezione, Amadeus e Gianni Morandi. "Pensa un giorno, tra 10 anni, noi 4 a Sanremo".

Non sarà facile, ma nulla è impossibile, sembra suggerire Fiore. "Adesso Sanremo è così: Conti il prossimo anno, poi De Martino almeno due anni. Appuntamento a dopo De Martino". Morandi, 80 anni splendidamente portati, scherza: "Dovete dirmi chi spinge la mia carrozzina".

Si scatena poi la bagarre quando Biggio puntualizza: "Ma Amadeus sta bene al Nove". "No, non sta bene a Nove", risponde Fiorello, serissimo. "Io ho parlato con i dirigenti Rai, non sto scherzando. 'Caso mai Amadeus...'. Mi hanno detto: 'Per Amadeus le porte sono sempre aperte'. Quando finisce, e finirà un giorno, non devi andare da un'altra parte. Non devi andare a Mediaset, devi andare in Rai".

"Magari non mi prende né l'uno né l'altro", replica un po' imbarazzato Amadeus, senza però smentire le dichiarazioni di Fiorello. Che insiste: "Io so come funziona. Coletta ti ama, è proprio innamorato di te". Addio Discovery?