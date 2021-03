Le Iene, Coma Cose estremi: "Lì' sotto sono rasata. Lui? Molto...". La più spinta delle confessioni, sotto alle lenzuola roba da censura

12 marzo 2021 a

Sono i Coma cose. Li abbiamo visti al Festival di Sanremo dove hanno portato la loro canzone "Fiamme negli occhi". Francesca Mesiano, in arte California, e Fausto Lama Zanardelli, in arte Edipo, sono i due componenti del gruppo indie rap-elettronico italiano che ha sorpreso tutti sul palco dell'Ariston, coppia anche nella vita reale. I due si sono sottoposti alle domande irriverenti nell'intervista doppia de Le Iene sulla loro vita di coppia, giù dal palco. Una relazione "atipica, strampalata, ma ci amiamo e ci desideriamo", sorridono California e Fausto, ed entrambi concordano: "ci accoppiamo". L'ultima volta "un paio di giorni fa".

Stanno insieme da quattro anni e mezzo "più o meno", ma non si ricordano esattamente da quanto "Andiamo molto d'accordo ma litighiamo", racconta California. "Ma sempre per "caz***". Da quando sono fidanzati nessuno dei due ha "mai tradito". "Piuttosto ci lasciamo", spiega lei. "Non c'è spazio per altre persone", taglia corto lui. Intanto "possiamo pensare che non ci sarà nessun altro nella nostra vita." Seppelliti insieme? "Perché no, sarebbe divertente", dicono sorridendo.

"Io amo di più, sopporto di più", dice lei. "Io mi arrabbio più facilmente", confessa lui. "No, non scorreggiamo mai sotto le lenzuola", ma lui in realtà sostiene che "capita". Francesca dice che Fausto "profuma di marshmallow". "Non ho mai finto un orgasmo", ammette lei. "Prima i preliminari, sono rasata sotto. Lui è più dotato fisicamente io in un altro senso". Come metodo anticoncezionale usano quello "naturale", "salto della quaglia, la plastica non è ammessa", sottolinea Fausto. "Mai fatto un'orgia", rivelano, ma "sono stata con una donna", ammette Francesca. "Mai fatto sesso a pagamento, né per convenienza. Forse fatto per aver bevuto troppo". Lui ha usato il "viagra una volta". Rispetto ai soldi, "abbiamo un conto in comune, negli ultimi due anni siamo messi abbastanza bene".

