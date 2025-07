Coma Cose, voci impazzite: "Lei bacia un altro"

I Coma Cose, duo formato da Fausto Zanardelli e Francesca Mesiano, hanno conquistato il pubblico con la loro complicità, sia nella vita privata che sul palco, culminata nella romantica proposta di matrimonio a Sanremo 2023 e nelle nozze celebrate nell’ottobre 2024 al Palazzo Reale di Milano. La loro storia, durata dieci anni, è stata definita da loro stessi come un legame intenso e inspiegabile, celebrato con una cerimonia intima. Tuttavia, un’indiscrezione lanciata dall’esperta di gossip Deianira Marzano getta ombre sulla coppia.

Secondo una segnalazione anonima, Francesca sarebbe stata vista in Liguria in atteggiamenti intimi con un altro uomo, soprannominato “Roby”, mentre si trovavano in spiaggia. Una foto, che sembra immortalare il momento prima di un bacio, accompagnerebbe la testimonianza, alimentando voci di una possibile crisi. Nessun dettaglio è emerso sull’identità dell’uomo, e né Francesca né Fausto hanno commentato l’indiscrezione, lasciando il pubblico in attesa di conferme o smentite.La notizia, se verificata, contrasterebbe con l’immagine di coppia solida costruita negli anni, rafforzata dalla loro unione artistica e personale. I fan, che hanno seguito con affetto la loro storia d’amore, sono spiazzati dall’indiscrezione, che per ora rimane avvolta nel mistero. La foto diffusa da Marzano sembra non lasciare dubbi, ma senza dichiarazioni ufficiali, la situazione resta incerta, suscitando curiosità e speculazioni.