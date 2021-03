Andrea Zenga, la bomba del fratello Jacopo: "Dopo il GfVip...", un lunghissimo blackout

Francesco Fredella 17 marzo 2021 a

"Mi ha detto: cosa aspetti? Prendi e vai...", Jacopo Zenga - figlio del grande Walter Zenga - torna a parlare del suo futuro. E non solo. Senza freni parla anche di quello che accade in famiglia. "Da quando Andrea è uscito non ci siamo sentiti. Tutto un po' veloce, lui e Nicolò sono andati a Milano per vedersi con papà. Ad oggi non ci siamo ancora visti", dice a RTL102.5 Jacopo. Lui, che è sposato ed ha un figlio, è arrivato alla ribalta dei giornali durante il Grande Fratello vip di Andrea Zenga.

Che, però, ha rimosso dai social la foto dell'incontro con suo padre (avvenuto subito dopo il Grande Fratello vip). Come mai? Sembrerebbe un vero mistero. "Non so il motivo. Mi cogliete un po' impreparato. Non so il motivo, non lo sento da quando sono usciti. Ma pochi giorni fa ho visto una loro Ig stories in cui erano tutti allegramente insieme", puntualizza.

Resta un giallo il motivo legato alla cancellazione di quella foto. Jacopo non ne sa di più. Per lui, per adesso, niente reality. "Sto prendendo il patentino da allenatore, gioco a tennis a livello agonistico. Non ne voglio sapere nulla", racconta. Nessuna possibilità di vederlo nuovamente in televisione. Intanto, sui social monta il caso legato allo scatto tra Andrea, Niccolò e Walter (rimosso all'improvviso). I fan vorrebbero saperne di più. Ma Andre non parla. Silenzio assoluto. Stando alle parole raccontate ad RTL102.5 News proprio da Jacopo non ci sarebbe stato nessun attrito, ma appare comunque molto strano che quella foto della tanto attesa reunion sia stata improvvisamente rimossa.

