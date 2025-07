“9 settimane e 1/2”, Kim Basinger colpisce ancora

Vi proponiamo Tele...Raccomando, la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo

CHI SALE (“9 settimane e 1/2”)

Non poteva essere altrimenti: con 30° pure in piena notte, insonnia e zanzare, il consumo tv notturno, secondo un report di OmnicomMediaGroup per Libero, è aumentato del 10%, anche grazie alla nuova rilevazione Auditel che comprende i device tecnologici. Indicativi i risultati di questi giorni, con la riproposizione su Rai 2 del cult anni ’80 9 settimane e 1/2 che ha toccato i 200mila spettatori con l’8.5% di share. Un film su cui si è scritto tantissimo, passato alla storia per le scene erotiche tra Mickey Rourke e Kim Basinger e per la colonna sonora di Bryan Ferry, Eurythmics, Jean-Michel Jarre e Joe Cocker.

Oggi gli yuppies non esistono più ma la trama ha una sua modernità dato che si basa su rapporti metropolitani estremi fondati sul nulla e che finiscono in niente. Picchi del 10% per le sequenze clou del ghiaccio passato sul corpo della Basinger e il celebre spogliarello sulle note di You Can Leave Your Hat On di Joe Cocker. La settimana notturna ha visto exploit anche di Canale 5 con la soap Un altro domani all’11% alle 3 di notte e Camera Cafè su Italia 1 alle 3 all’8%.