Giulia Salemi, il dramma familiare per cui è sparita: "Ricordiamoci che esiste la vita reale", il giorno di dolore

Ma che fine ha fatto Giulia Salemi? La domanda se l'erano fatta in molti. Già, perché era di fatto sparita da Instagram, per lunghi giorni. Un piccolo mistero, per l'ex concorrente del Grande Fratello Vip, il reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini dove ha iniziato una appassionata storia con Pierpaolo Pretelli. Ora, però, Giulia è tornata. Ha rotto il silenzio e ha spiegato ai suoi fan sui social le, dolorose, ragioni della sua assenza.

"Purtroppo ho avuto un problema familiare: mia nonna a Piacenza é stata ricoverata in ospedale e nelle ultime quarantotto ore sono stata concentrata a seguire le dinamiche familiari", ha spiegato la Salemi. Dunque ha aggiunto di essere serena e di stare bene. Dunque, l'ex gieffina ha anche rassicurato in merito alle condizioni della nonna, che ora è stabile ed è anche tornata a casa: "La nonna sta bene, tutto ok, vi aggiorno nel caso…sapete quanto io abbia a cuore la nonna Giuli poiché é l’ultima che mi é rimasta, ricordiamoci sempre che c’é la vita reale", ha sottolinato Giulia Salemi.

Dunque, la showgirl ha colto l'occasione anche per smentire alcune fastidiose voci circolate nelle ultime ore, quelle relative a una crisi (a tempo record) con Pretelli. Tutto falso. E la Salemi lo ha detto chiaro e tondo in una story su Instagram: "un rapporto non si basa su un like o su un commento, ma sui fatti... e per chi avesse dubbi tra me e Pier di fatti ce ne sono davvero tanti", ha concluso. Insomma, niente crisi. Anzi, stando alle parole di Giulia, il rapporto sembra proseguire a gonfie vele.

