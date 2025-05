Giulia Salemi: “Ho rinunciato alla tv per mio figlio. Ma sogno ancora Sanremo”

Giulia Salemi sincera, emozionata, e con i piedi ben piantati a terra. Ospite a Da Noi… A Ruota Libera, la conduttrice e influencer ha aperto il cuore, parlando del suo nuovo ruolo di mamma e dei sacrifici fatti per il piccolo Kian: “Essere madre mi ha cambiata. Ho detto no a lavori importanti e a tanta televisione perché ho scelto di allattare mio figlio. Non è facile, soprattutto in questo ambiente, ma il legame che si crea è impagabile".

La tv per ora può aspettare, ma non è certo sparita dal radar di Giulia: “Il mio podcast è il mio nuovo spazio, lo produco da sola ed è in crescita. Avrò come ospite Elisabetta Gregoraci, la mia ex ‘rivale’ al Grande Fratello. Oggi siamo due mamme e sarà un confronto maturo, senza rancori". E poi c’è quel sogno che non smette di brillare: “Sanremo? Lo sogno da sempre. È un traguardo che porto nel cuore e chissà… magari un giorno salirò su quel palco. E mio figlio sarà lì, tra il pubblico, a guardarmi".