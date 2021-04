Il video de L'Anima, il nuovo imperdibile singolo di Alberto "Caramella" Foà / Guarda

Andrea Valle 15 aprile 2021 a

Un'opera d'arte. Queste poche parole possono bastare a definire (ammesso che l'arte debba essere definita) il nuovo singolo di Alberto "Caramella" Foà, intitolato "L'Anima" e il video che accompagna da venerdì 16 aprile l'uscita della canzone. Nessuna concessione alle mode e al superfluo nei suoni, arrangiati dal Maestro Massimo Germini con le percussioni di Emiliano Cava e l'intensità del sound curata da Lele Battista, tutti i colori dell'anima e le loro solo apparenti contraddizioni nella clip girata in uno spazio milanese con lo storyboard e sulla sceneggiatura dello stesso Alberto, con la regia e le riprese di Samuele Alphetto Dalò, le coreografie di Annalena Berton e il montaggio poetico di Giovanna Ferrara.

Nel video giganteggiano i passi di danza e la recitazione delle tre attrici ballerine protagoniste, la giovanissima Aurora Ermacora, la specialista Francesca Sciascia e la bellissima e talentuosa Erika Franceschini (attrice e ballerina ma anche modella con un piazzamento importante a Miss Italia e un futuro da interprete nella canzone italiana). A loro va accomunato il piccolo Paolino, 8 anni ma già segnalato alla Scala, che impersona il protagonista, nelle sue varie età e soprattutto nel magico e controverso rapporto, appunto, tra ognuno di noi e la sua anima.

Stupendo il gioco in continuo chiaroscuro trasportato con la semplicità delle cose grandi e dei gesti a tratti istintivi a tratti studiati dal testo al film, come in una colonna sonora che si limita a raccontare tra favola e realtà, quella minuscola e gigantesca esperienza che, per tutti, è la vita. Senza fronzoli e con la forza, appunto, dell'Arte...

