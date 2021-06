Presente Giorgio Mastrota? La donna che gli ha stravolto la vita: il re delle televendite...

Francesco Fredella 02 giugno 2021 a

Il re delle televendite si sposa. Giorgio Mastrota, legato in passato a Natalia Estrada, dirà sì. Le nozze sono nell'aria e lo rivela alla rivista di Riccardo Signoretti. “Dovevamo sposarci un anno fa e speriamo di riuscirci il prossimo anno. Il nostro è un amore maturo e Floribeth è la donna della mia vita. Adesso che sono anche nonno ho messo la testa a posto”, dice Mastrota a Nuovo.

Giorgio Mastrota è nonno. Ha due nipoti: Marlo (3 anni) e Sasha (1), nata dalla primogenita Natalia Junior (che è nata dalla storia con l'ex moglie Natalia Estrada). Mastrota negli anni ha creato un vero e proprio brand ed è stato incoronato il re delle televendite. E' sempre in tv per i famosi materassi o la batterie di pentole, ma nessun salto nella tv dei reality o nei programmi di intrattenimento. Vive in montagna, lontano dal frastuono della vita di tutti i giorni.

Giorgio Mastrota avrebbe dovuto sposare il 12 settembre 2020 la compagna Flo Gutierrez, ma il Covid ha bloccato tutto. Il grande giorno è stato rimandato a data da destinarsi. Ora, però, mancherebbe davvero poco: nel 2022 la coppia convolerà a nozze. Floribeth, detta Flo, è una sciatrice alpinista professionista e atleta della Federazione Italiana Sport Invernali. Lei e Mastrota sono legati da 10 anni ed hanno avuto due figli, Matilde e Leonardo. Sembra, dalle prime indiscrezioni, che le nozze saranno segretissime: nessun personaggio della televisione. Si sa: Mastrota è sempre stato molto riservato. Ora più che mai vuole un po' di privacy per coronare il sogno di un amore, che è lunghissimo.

