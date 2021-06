Eva Grimaldi, la confessione spinta: "Come faccio se***, il segreto della mia eterna giovninezza"

Francesco Fredella 07 giugno 2021 a

a

a

“Mia marita, la chiamo così, si candida a sindaco di Roma. E io voglio prepararmi al meglio a fare la first lady”, Eva Grimaldi torna a parlare. Ora l’attrice, che due anni fa ha sugellato l’amore con Imma Battaglia, svela di essere pronta ad una campagna elettorale molto impegnativa per le amministrative a Roma (la Battaglia, infatti, ha annunciato la discesa in campo).

"Non ce la faccio". Intervista interrotta, davanti alla Venier l'impensabile: Eva Grimaldi distrutta e lo studio senza parole

Poi capitolo Garko, suo ex fidanzato, e la sua carriera da attrice. “Mi piacerebbe tornare nel mondo delle fiction, ma non ho santi in Paradiso ed è molto difficile”, spiega a Libero. “Ho quasi 60 anni, sono in forma ed ho un seno prosperoso. Forse è difficile trovare un ruolo per me? E’ importante stare bene, fare l’amore. Forse è questo il segreto della mia eterna giovinezza”. Una risposta pepatissima, che presto potrebbe diventare virale. “L’età è solo un numero”, continua la Grimaldi.

Dalla Venier una stoccata a Fedez? "Io e gli omosessuali, come funzionava ai miei tempi": parole pesantissime

Intanto, i reality vorrebbero arruolare la Grimaldi in una nuova edizione. Sarebbe un vero colpaccio. Eva ed Imma nella vita sono una coppia invidiabile, il loro feeling piace a tutti e molti autori televisivi starebbero pensando a qualche ruolo in tv cucito addosso. E se tornasse al Gf vip? “Di reality ne ho già fatto uno, l’isola dei famosi. Sul Gf vip non so, sarei un po’ gelosa della mia marita: il fatto di non poterla vedere un po’ mi mette in ansia”, continua. Nei giorni scorsi la Grimaldi si è vaccinata ed ha pubblicato le foto sui social per sensibilizzare i suoi fan. “Fatelo anche voi”, rimarca al telefono durante la nostra chiacchierata

"Omosessuali da coprire, tu e Garko...". Manuela Arcuri in grave imbarazzo, che punta il dito da Giletti | Video

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.