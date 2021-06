Michele Merlo, Matteo Salvini e Giorgia Meloni presenti ai funerali a sorpresa: straziati dal dolore

19 giugno 2021 a

Per i funerali di Michele Merlo a Rosà sono arrivati anche Matteo Salvini (con la compagna Francesca Verdini) e Giorgia Meloni, a sorpresa. I leader di Lega e Fratelli d'Italia, con gli occhi lucidi, sono stati avvistati tra le migliaia di persone accorse allo stadio Toni Zen della cittadina in provincia di Vicenza dove è andato in scena l'ultimo saluto dell'ex cantante di Amici morto tragicamente a soli 28 anni per una leucemia fulminante, forse sottovalutata dai medici del pronto soccorso a cui si era rivolto il giovane artista, noto anche con il nome d'arte di Mike Bird, prima di venire stroncato da un'emorragia cerebrale.

Michele Merlo di Amici, l'ultimo dolore: il sacerdote rifiuta di celebrare la messa a Rosà

Alla vigilia della cerimonia, era montata una polemica per il rifiuto del parroco locale di celebrare la messa fuori dalla chiesa, anche per motivi di sicurezza. I genitori di Merlo sono stati così costretti a chiedere a un religioso bolognese, amico di famiglia, di celebrare la liturgia. Molti dei presenti, spiega Il Resto del Carlino, hanno dovuto seguire la cerimonia all'esterno dello stadio, attraverso gli altoparlanti, a causa dell'afflusso.

Non c'era Emma Marrone, la popstar ed ex coach di Michele ad Amici, bloccata da impegni di lavoro ma presente, e in lacrime, alla camera ardente allestita nei giorni scorsi a Bologna.

Momenti di commozione quando si sono esibiti Federico Baroni, ex compagno di squadra di Michele ad Amici, e Alberto Bertoli, figlio del grande cantautore Pierangelo Bertoli di cui Merlo aveva eseguito in tv la cover di A muso duro, scelta sorprendente e nient'affatto banale.

"Per dire la verità ci voleva forza". Michele Merlo, poco prima del funerale svelato il suo ultimo messaggio

"Ora, caro Michele - ha recitato durante l'omelia padre Carlo Maria Veronesi -, con la nostra fede e con la nostra preghiera apriamo le nostre mani e le eleviamo in alto così che tu, piccola ed ora forte rondine, possa senza paura raggiungere volando felice le mani di Dio pronte a custodirti nel suo immenso amore. Da lì accompagnaci tutti, perché possiamo far volare nel bene più bello e prezioso la nostra esistenza quaggiù. Senza paura e senza spegnere la bellezza di vivere, in tutti i suoi momenti, che tu ci hai insegnato".

