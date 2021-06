Elisabetta Canalis torna in Italia. Perché? "Programma di punta", un colpaccio in televisione

23 giugno 2021 a

Elisabetta Canalis è di nuovo in Italia. L'ex velina di Striscia la Notizia non ha lasciato gli Stati Uniti dove vive con la figlia e il marito per un semplice viaggio di piacere. Il suo ritorno sarebbe invece legato a un nuovo progetto televisivo. A svelare qualche dettaglio in più è Novella 2000, dove si legge che la Canalis condurrà Vite da Copertina su TV8. "La showgirl torna in pianta stabile in Italia - scrive la rivista diretta da Roberto Alessi - TV8 le ha affidato la conduzione di Vite da Copertina, programma di punta".

La trasmissione infatti, che parla di gossip e di moda, non riesce ancora a trovare una conduzione stabile. Nemmeno Alda D’Eusanio, prima conduttrice del programma, è riuscita a mantenere la guida l'anno successivo. A prendere il suo posto Eleonoire Casalegno insieme a Giovanni Ciacci. Nell’ultima stagione invece il timone è passato nelle mani di Rosanna Cancellieri, e a quanto pare non verrà confermata.

L'ex velina dunque potrebbe essere il volto perfetto. Da mesi sono aumentati tantissimi i suoi fan. Complice la schiettezza che la contraddistingue e che l'ha portata a ricevere elogi di niente di meno di Matteo Salvini e Giorgia Meloni. Applausi in particolare sulle sue posizioni contro il politicamente corretto: "Penso che la direzione che stiamo prendendo è quella del dovere esprimere un pensiero a senso unico, censurando e censurandoci per il terrore di essere bollati come misogini, omofobi o razzisti. L’Italia è un Paese libero e così dovrebbe rimanere". E ancora: "L'Europa non deve omologarsi alle follie del politically correct che si vedono sempre più spesso altrove, anche perché a livello di diritti umani e di umanità in generale abbiamo tanto da insegnare a molte nazioni". Quanto è bastato per scatenare il plauso generale.

