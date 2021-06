Euro 2020, la "follia" di Maria Teresa Ruta per gli Azzurri: a 61 anni così, clamorosa e quasi senza veli

29 giugno 2021 a

Maria Teresa Ruta mezza nuda per gli Azzurr, alla bellezza di 61 annii. Sui social vola il suo video, in bikini tricolore. La storica giornalista sportiva, che è reduce dall'ultima edizione del Grande Fratello Vip, sta incassando tantissimi riscontri dopo la performances in costume da bagno. Tra l'altro, ha un fisico mozzafiato. Ora, però, la Ruta si prepara alla partita della Nazionale, che si svolgerà venerdì alle 21, i difficilissimi quarti di finale contro il belgio di Romelu Lukaku.

Maria Teresa sta vivendo un momento d'oro con l'esperienza vissuta nel reality di Alfonso Signorini, dove è stata la più nominata e anche la concorrente tra i più amati inquilini della casa. Per lei il Grande Fratello Vip è stata una seconda pelle, un luogo di rifugio e dove ha ritrovato il calore e l'amore del pubblico. Insieme alla Ruta anche sua figlia Guenda, nata dal matrimonio con il suo ex marito Amedeo Goria. E poi la Ruta sta cavalcando il successo del suo brano, che s'intitola "Lividi" e che è il percorso interiore, tradotto in musica, di un'esperienza vissuta in passato.

Nelle prossime ore la Ruta sarà in giro per l'Italia, dopo una tappa a Palinuro che l'ha accolta con tanto affetto. Adesso si vocifera anche di un ritorno in tv in grande spolvero, magari con un nuovo programma che potrebbe riportarla in auge come ai tempi di Uno Mattina, lo storico contenitore di Rai1 che ha condotto in passato. La Ruta, sicuramente, non si tirerebbe indietro. Prima, però, brinda all'ennesimo successo della squadra allenata da mister Mancini. Lei, che conosce bene il calcio, sembra davvero felicissima.

