Orietta Berti, un miracolo? "Quella luce che usciva dalla mia testa": quando davanti al Dalai Lama...

Orietta Berti sta vivendo una seconda giovinezza artistica e non solo da quando ha partecipato al Festival di Sanremo 2021. Anche nel suo caso Amadeus ha avuto una grossa intuizione, poi lei ha fatto il resto tutta da sola. Ospite del Salento Book Festival, la cantante è stata intervistata da don Guido Colombo, al quale ha svelato diversi aneddoti legati alla sua vita. Il più affascinante è certamente quello relativo al Dalai Lama, che ha incontrato una volta a Milano.

"Lui era lì per un evento e io dovevo intervistarlo per Fabio Fazio, durante un collegamento in diretta per Che tempo che fa - ha raccontato - mi avvicino e il suo assistente mi dice che è ormai tardi e che non c'è tempo per l'intervista. Inaspettatamente, però, il Dalai Lama in persona mi guarda e dice: 'Le esce una luce dalla testa, voglio parlare con lei'. Al che io gli rispondo: 'Sono le meches, le ho fatte ai capelli'. 'Questo è meglio che non glielo traduco - è stata la risposta del suo assistente - sennò non la fa più l'intervista'. Insomma, è stato così che ho portato il Dalai Lama da Fazio".

Tornando invece all'attualità, il brano 'Mille' con Fedez e Achille Lauro è diventato disco di platino, segno che sta riscuotendo un successo enorme: "Per forza abbiamo vinto, siamo in tre - ha scherzato - Fedez mi ha fatto sentire il pezzo per la prima volta, io gliel'ho mandato cantando in una nota vocale sul telefonino e lui subito mi ha inviato a Milano per fare il provino".

