Raffaella Carrà morta a 78 anni, la signora della tv era malata da tempo: il drammatico annuncio della famiglia

Una tragedia per il mondo dello spettacolo italiano: è morta Raffaella Carrà, che ci lascia all'età di 78 anni. "Raffaella ci ha lasciati. E' andata in un mondo migliore, dove la sua umanità, la sua inconfondibile risata e il suo straordinario talento risplenderanno per sempre": queste le parole con cui l'ex compagno Sergio Japino ha dato il drammatico annuncio, unendosi al dolore degli adorati nipoti Federica e Matteo, di Barbara, Paola e Claudia Boncompagni, degli amici di una vita e dei collaboratori più stretti.



Un fulmine a ciel sereno per le migliaia di fan e telespettatori, ma forse anche per il mondo della televisione italiana. Japino ha infatti rivelato che l'amatissima Raffa, "si è spenta alle ore 16.20 di oggi, dopo una malattia che da qualche tempo aveva attaccato quel suo corpo così minuto eppure così pieno di straripante energia. Una forza inarrestabile la sua, che l’ha imposta ai vertici dello star system mondiale, una volontà ferrea che fino all’ultimo non l’ha mai abbandonata, facendo si che nulla trapelasse della sua profonda sofferenza. L’ennesimo gesto d’amore verso il suo pubblico e verso coloro che ne hanno condiviso l’affetto, affinché il suo personale calvario non avesse a turbare il luminoso ricordo di lei". Per l'ultimo saluto, Raffaella ha chiesto una bara di legno grezzo e un'urna per contenere le ceneri.



Pochi, pochissimi sapevano dunque delle sue reali condizioni di salute, anche a causa della sua proverbiale riservatezza con cui fin dagli anni 70 ha protetto la sua privacy. Nel novembre 2019 fu ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa, nel 2020 annunciò che causa pandemia di coronavirus la terza edizione del suo ultimo programma A raccontare comincia tu su Rai3 non sarebbe andata in onda. Non ha avuto il tempo e il modo per salutare gli italiani dal piccolo schermo, il suo regno.



Praticamente infinito il suo curriculum, fatto di coreografie, conduzione modernissima (ha di fatto imposto un nuovo format di presentatrici donne alla tv italiana, importando uno stile da "tv privata" anche a viale Mazzini, da pioniera) e canzoni diventate da sigle dei programmi tv veri e propri tormentoni.

