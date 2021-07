Raffaella Carrà, nel giorno della morte Maurizio Casagrande scandalizza i fan. Le voci sul flirt clandestino: "Tu e mio padre, so di fare un torto a mamma"

06 luglio 2021 a

a

a

Nel giorno del lutto di Raffaella Carrà, desta scalpore il ricordo che le dedica l'attore e sceneggiatore Maurizio Casagrande sui social. La regina della tv italiana è scomparsa a 78 anni per una malattia nascosta fino all'ultimo. Da Pippo Baudo a Maria De Filippi e Barbara D'Urso, non c'è un protagonista del mondo dello spettacolo che non l'abbia ricordata con sincero affetto. E a suo modo ha contribuito anche Casagrande, scegliendo però un aneddoto personale che molti fan hanno giudicato fuori luogo. Il padre di Maurizio, Antonio, secondo Novella 2000 avrebbe avuto un flirt clandestino proprio con la Raffa nazionale. Uno scoop, smentito, che Casagrande usa per celebrare la memoria di Raffaella.

Raffaella Carrà, Enrico Mentana commosso in diretta: "Verrebbe voglia di...", mai visto così al TgLa7

"Addio Raffa - scrive l'attore napoletano -, ti ho conosciuta da bambino. Lavoravi con mio padre e ci fu un piccolo scandalo in quel periodo. Su Novella 2000 furono pubblicate delle foto in cui camminavate insieme, di notte, nei viali di Villa Borghese a Roma. Mio padre mi ha sempre detto che fu solo una montatura giornalistica. Sei stata la più grande showgirl italiana, quando essere una showgirl significava saper fare 'tutto' e non 'niente' come oggi. Con te se ne va un pezzo importantissimo della storia di quella che fu la grande RAI Radiotelevisione Italiana. Sono tristissimo per la tua scomparsa e, dentro di me, sapendo di fare un torto a mia madre, mi auguro che mio padre non mi abbia detto tutta la verità su quella passeggiata".

Parole per molti di cattivo gusto e che hanno attirato su Casagrande molte critiche: "Ma che commemorazione densa di protagonismo, Casagrande non ti smentisci mai, sei fuori luogo e pecchi pacchianeria!", "Sinceramente te lo potevi risparmiare questo post fuori luogo!", "Non capisco perché ricordare un gossip (falso) proprio nel giorno della sua morte", "Se stavi zitto forse era meglio, Si che hai fatto un torto a tua madre, oddio che si fa per la notorietà!", sono solo alcuni dei commenti in calce al post. E Casagrande si è visto costretto a replicare: "La notizia fu pubblicata su di un giornale a tiratura nazionale ed ho precisato che era una montatura giornalistica. Il mio racconto scaturisce da una emozione vera e profonda che mi ha suscitato la morte di Raffaella Carrà. Quello che penso e che le persone come te dovrebbero imparare a leggere senza fare commenti stupidi ed inopportuni per il solo gusto di sentirsi importanti".

La Carrà e Maradona, più di un'amicizia? "Diego era finito in carcere per amore di Raffaella"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.