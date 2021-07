Raffaella Carrà, nodo-eredità: "Nipoti e grandi amori?", a chi finirà tutto il suo patrimonio

06 luglio 2021 a

A chi andrà l’eredità di Raffaella Carrà? Per ora non si hanno notizie a riguardo, ma circolano diverse ipotesi. Non avendo avuto figli e non essendoci genitori ancora in vita, il patrimonio della regina italiana della televisione e del costume potrebbe andare ai due nipoti, Matteo e Federica. La Carrà si è infatti presa cura di loro dopo la morte del fratello Renzo, venuto a mancare nel 2001 all’età di 56 anni a causa di un tumore al cervello.

“Ho due ragazzi quarantenni figli di mio fratello che ora non c’è più, mi danno un certo da fare - aveva dichiarato Raffaella in un’intervista - faccio da babbo invece che da mamma”. Come riporta il Messaggero, ai due nipoti dovrebbe andare una fetta dell’eredità, di sicuro almeno una quota della legittima, ovvero quella parte destinata per legge ai parenti più stretti. Un’altra parte potrebbe invece essere destinata a uno dei suoi grandi amori, ovvero al regista e coreografo Sergio Japino, al quale è toccato dare la notizia della morte della 78enne showgirl e conduttrice televisiva.

“Raffaella ci ha lasciati - è stato il suo annuncio - è andata in un mondo migliore, dove la sua umanità, la sua inconfondibile risata e il suo straordinario talento risplenderanno per sempre”. La Carrà è venuta a mancare nel pomeriggio di ieri, lunedì 5 luglio, a causa di una malattia tenuta nascosta e che da qualche tempo aveva attaccato il suo corpo.

