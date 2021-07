Estate in diretta, Roberta Capua in imbarazzo. "I tradimenti, gli americani e tuo marito", Cecchi Paone fa calare il gelo in studio

Francesco Fredella 22 luglio 2021 a

Fuori programma in diretta. Un caldo, scottante, momento che va in onda su Rai1. Roberta Capua e Alessandro Cecchi Paone: botta e risposta su Rai1. Uno contro l'altro. Accade durante Estate in diretta, una delle poche trasmissioni in diretta nel palinsesto estivo. Si parla di tradimenti e coppie. Semprini e la Capua puntualizzano che l'argomento è caldissimo ed avrebbe agitato gli animi. Tra gli ospiti c'è anche Alessandro Cecchi Paone che lancia una provocazione alla Capua. E dice: “Tu frequenti uomini americani?". La Capua replica: “Sto bene con mio marito!".

Sembra una vera e propria scintilla quella che scoppia in studio. La conduttrice puntualizza ancora una volta: “Io non frequento uomini americani, ho un marito da 10 anni che non è americano, è tutto molto soggettivo dipende dagli uomini e dalle donne, dalle situazioni, dai contesti. io sto bene così. Stare con qualcuno per sconfiggere la solitudine è triste.”

La trasmissione, in questi mesi, registra ascolti record ma senza una forte controprogrammazione. Intanto, negli studi di Rai1 arriva anche Laura Freddi, che confessa: “Mai stata single in vita mia”. La puntata si anima. Accade di tutto. “Sull’argomento ‘singletudine’ non posso esprimermi perché non sono mai stata single in vita mia”, continua Laura Freddi (che di recente ha partecipato al Gf vip). L'argomento, single e tradimenti, divide tutti. Tra imbarazzo e colpi di scena la puntata va avanti con tanti spunti.

