Reazione a Catena, "imbarazzante": malumore per una parola

Le Uscio e Bottega, campionesse di Reazione a Catena, il game show condotto da Pino Insegno su Rai 1, sono state sfidate dai Tre di Giorno nella puntata in onda questa sera, domenica 13 luglio. "Veniamo da Ceglie Messapica, in provincia di Brindisi - hanno spiegato i nuovi concorrenti -. Il nostro nome? È la nostra seconda esperienza, nella prima ci chiamavano i Tre di notte perché ci allenavamo di notte per motivi lavorativi, quest'anno abbiamo voluto cambiare".

All'Intesa vincente, alla fine, si sono imposte ancora una volta le campionesse, giunte all'Ultima parola con 8.500 euro. Il primo elemento a loro disposizione era Garanzia, il secondo iniziava per Si e terminava con A, ignoto il terzo, che le Uscio e Bottega hanno deciso di comprare scendendo così a 4.250 euro di montepremi. Si trattava della parola Privata. Le campionesse allora hanno tentato il tutto per tutto col termine Sicurezza. E hanno fatto bene perché era proprio quella la risposta esatta.