Amedeo Goria, dramma con la fidanzata: "Polizia", ma appena prendono la borsa... come sono stati truffati, in piena notte

Francesco Fredella 27 agosto 2021 a

a

a

Grande paura per Amedeo Goria. In Costa Azzurra subisce una rapina mentre si trovava in auto, in piena notte, con la sua fidanzata vera. E' lui stesso a raccontare in esclusiva la notizia alla trasmissione “Trends&Celebrities” di Rtl 102.5 News. “Lei dormiva in auto e anch’io avevo molto sonno. Così, ci siamo fermati sciaguratamente lì e non in un autogrill. A un certo punto, al finestrino di Vera ha bussato una persona che diceva ‘Police’. Io mi sono svegliato e per un attimo ho pensato di suonare il clacson e inserire la prima, sperando di destare gli altri camionisti, ma non sapevo se si trattasse veramente di poliziotti”.

"O mangio o respiro". Tumore alla gola, la tragica fine di Val Kilmer. Com'è ridotto oggi, a soli 63 anni

Goria, che potrebbe essere uno dei concorrenti del Grande Fratello vip, riavvolge il nastro di quella drammatica notte. I malviventi hanno sgonfiato una ruota dell’automobile e, fingendosi poliziotti, hanno chiesto i documenti alla giovane fidanzata di Goria.

"Stupratore seriale, anche una 15enne". Il "Rocco Siffredi americano" rovinato dal sesso: una storia sconcertante

“Li aveva in borsa e, non appena l’ha afferrata, una mano furtiva gliel’ha strappata via. Conteneva documenti, soldi e smartphone. Oltre al danno e agli oggetti sottratti, ci si sente violati. Anche solo il pensiero di dover recuperare tutti quei documenti ci ha rovinato la vacanza. Siamo tornati dopo 6 giorni”, racconta l'ex cronista della Rai.

"Ci rimase male, lasciò tutto". Gianfranco D'Angelo, la rivelazione pesantissima: fatto fuori da Lino Banfi?

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.