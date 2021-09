Stefano Accorsi, cachet stellare per lo spot: bufera sulla rossa Emilia Romagna. Quanto lo pagano, le cifre dello scandalo

Francesco Fredella 15 settembre 2021 a

Stefano Accorsi torna a far parlare di sè, ma questa volta non per un film. L'attore è al centro di una polemica per un cachet che - secondo i beninformati - sarebbe stellare. Un vero polverone mediatico che investe l'attore. Ma il condizionale è d'obbligo in questi casi. La faccenda dei 100 mila euro più iva per tre anni per la realizzazione di alcuni spot pubblicitari di promozione dell’Emilia-Romagna - governata dal piddino Stefano Bonaccini - pare abbia fatto saltare dalla sedia Fratelli d’Italia con una denuncia da parte di uno degli esponenti, Michele Barcaiuolo.

E proprio l'esponente del partito di Giorgia Meloni ha chiesto nella giornata odierna dei chiarimenti in Assemblea legislativa all’assessore regionale al Turismo Andrea Corsini. Sempre secondo quanto si apprende dai media locali, sarebbe stato confermato tutto dall'assessore competente. Adesso Fratelli d'Italia, unico partito all'opposizione del governo, affila le armi anche nelle regioni. A quanto pare, questa faccenda potrebbe diventare una vera e propria bomba a orologeria.

Per adesso l'attore non parla, silenzio assoluto. Ma le critiche sui social in queste ore non sono mancate perché si tratta di un importo considerevole che fa infiammare il dibattito politico. Accorsi, lo ricordiamo, non è solo presente nello spot, ma è anche co-autore del progetto digitale. Al suo fianco c'è anche lo sceneggiatore Fabio Bonifacci.

