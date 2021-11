Rossano Rubicondi, altro che Ivana Trump: "Chi fu il suo primo grande amore", un'indiscrezione clamorosa

01 novembre 2021 a

a

a

Il mondo dello spettacolo, così come molte persone comuni, ancora non riescono a capacitarsi della scomparsa di Rossano Rubicondi, l'attore e showman, amatissimo dal pubblico, scomparso a 49 anni. A portarselo via, in un anno, è stato un melanoma. Una malattia che aveva tenuto nascosta quasi a tutti, comprese alcune persone che gli erano vicine. Un lutto che è arrivato come un fulmine a ciel sereno, lui giovanissimo. Un dolore davvero difficile da metabolizzare.

Morte Rossano Rubicondi, Mara Venier sconvolta dal dolore: "Domenica In" si ferma per lui

Una toccata e commossa Vladimir Luxuria ha ricordato: "Ogni tanto ci vedevamo e ci messaggiavamo ma non mi aveva detto nulla e non mi aveva neanche fatto capire o intuire nulla del melanoma che poi lo ha portato a lasciarci così presto". Rubicondi era celebre anche per essere stato il quarto marito di Ivana Trump: una storia poi finita, ma i rapporti tra i due sono sempre rimasti ottimi, tanto che nel 2019 ventilarono anche l'ipotesi di risposarsi.

"Dopo di me, sarà impossibile". Rossano Rubicondi, quella clamorosa profezia nell'ultima apparizione in tv

E il Corriere della Sera, che gli ha dedicato un lungo ritratto, spiega che nella sua vita privata, ora, era entrata un'altra moglie, la cubana Milu Vaimo, anche se "i suoi amori sono sempre tormentati, mai definitivi", ricorda il Corsera, rievocando anche il recente ritorno di fiamma con Ivana Trump. E ancora, il quotidiano di via Solferino dà conto di un'altra circostanza, svela chi fu il primo grande amore di Rubicondi: fu un'estetista, "lei aveva 29 anni e io 17", raccontava tempo fa Rubicondi, uomo dai grandi amori e di grandi passioni.

"Il bacio con Belen Rodriguez". Addio Rossano Rubicondi, tutta la verità su "quella notte": ciò che pochi sanno

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.