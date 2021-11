Alec Baldwin, lo sfregio ad Halyna Hutchins: la foto sconvolgente il giorno di Halloween

02 novembre 2021 a

Sembra uno sfregio ad Halyna Hutchins, la direttrice della fotografia uccisa da un colpo di pistola (che doveva essere scarica) sparato da Alec Baldwin, questa foto pubblicata sul profilo Instagram di sua moglie Hilaria Thomas. L'attore, che ha ammazzato la collega sul set del film Rust accidentalmente, si mostra mascherato da vichingo per la festa di Halloween insieme con tutta la famiglia, moglie appunto e sei figli.

Insomma, una immagine che in questi giorni di dolore ha fatto il giro dei social e ha suscitato un mare di polemiche. Era proprio il caso di farlo? Non potevano festeggiare senza mettere le foto sui social? Non era questa una mancanza di rispetto nei confronti della vittima, di suo marito e di suo figlio?

Di sicuro Baldwin e Hilaria hanno voluto far passare una giornata di festa ai bambini. E questa è stata la loro spiegazione: portare un momento di serenità in famiglia soprattutto per i piccoli dopo tanti giorni di angoscia. "Fare il genitore in questo momento è un'esperienza intensa, come minimo", ha scritto la moglie dell'attore nella didascalia delle foto. Oggi ci siamo ripresi per dar loro una giornata di festa. Costumi last minute... un po' di tutto rimescolato... ma erano così felici e mi hanno riscaldato il cuore. Buon Halloween dai Baldwinitos".

