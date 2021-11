Rossano Rubicondi, il nodo delle ceneri: indiscrezioni-choc sull'ultima "guerra", un dramma in famiglia

02 novembre 2021 a

Mentre ancora si piange la tragica e improvvisa morte di Rossano Rubicondi, tragicamente scomparso a 49 anni per un tumore, restano ancora molti punti oscuri legati a quanto accaduto. E non ci si riferisce soltanto al fatto che in Italia quasi nessuno sapesse del suo male, comprese le persone più vicine allo showman e sceneggiatore. E ancora, la prima versione dava conto di un melanoma. Poi però i genitori hanno parlato di un tumore al fegato, salvo avere in precedenza affermato di non sapere nulla della malattia del figlio, con cui erano in pessimi rapporti.

Pare certo che Rossano Rubicondi verrà cremato, e anzi forse lo è già stato. Resta poi il nodo delle ceneri: pare che metà verranno spedite in Italia a padre e mane, mentre l'altra metà sarà tenuta negli Stati Uniti da Ivana Trump, l'ex moglie. Insomma, un altra questione spinosa che si inserisce nel contesto drammatico della morte di Rubicondi.

Ad ora, Ivana Trump non ha rilasciato dichiarazioni sulla morte del suo ex marito, con cui era rimasta in ottimi rapporti. Si è limitata a due parole, drammatiche, consegnate a People: "Sono devastata". Roberto Alessi, direttore di Novella 2000, però ha aggiunto che Ivana Trump sarebbe intervenuta a gamba tesa sulla questione della salma di Rubicondi, intimando ai suoi genitori e a chi voleva riportarla in Itali di restare fuori da questa vicenda. In molti, infine, si chiedono dove Rubicondi abbia trascorso le sue ultime settimane di vita e perché abbia deciso di non informare nessuno delle sue gravissime e irreversibili condizioni di salute.

