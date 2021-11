Will Smith, confessione-choc: "Stavo per ammazzare mio padre, l'avrei fatta franca"

Francesco Fredella 04 novembre 2021 a

a

a

Il racconto fa venire i brividi. Will Smith rivela di aver pensato ad un omicidio. “Volevo uccidere mio padre, l’avrei fatta franca", dice in un capitolo della sua autobiografia, che diventa virale in poco tempo. E ne parlano praticamente tutti, In Italia e all'estero. “Da bambino mi ero sempre detto che un giorno avrei vendicato mia madre. Che quando sarei stato grande abbastanza, quando sarei stato abbastanza forte, quando non sarei stato più un codardo, l’avrei ucciso. Mi sono fermato in cima alle scale. Potevo spingerlo giù e farla franca facilmente. Sono Will Smith. Nessuno crederebbe mai che ho ucciso mio padre di proposito”, scrive l'attore americano nella sua biografia.

È stato omicidio? "Cosa ho visto sul set". Baldwin, la pista del sabotaggio: la testimone vuota il sacco

Si tratta di parole molto forti, che non devono essere affatto emulate. La rivista People ha letto in anteprima il libro ed ha deciso di diffondere parte di questo racconto raccapricciante su suo padre. Secondo il racconto di Will Smith il motivo di dell'ira sarebbe legato a sua madre, che subiva dal marito dei comportamenti violenti. Sempre l'attore americano racconta che sua madre sarebbe stata colpita così forte da suo padre da collassare: lui si trovava nella sua camera, ma non è intervenuto. Un atteggiamento, quello di suo padre, da condannare assolutamente ma non con la violenza: sarebbe stato opportuno fare una denuncia e raccontare tutto alle Forze dell'Ordine.

Alec Baldwin, lo sfregio ad Halyna Hutchins: la foto sconvolgente il giorno di Halloween | Guarda

Avrebbe voluto uccidere suo padre e poi chiamare la Polizia, recitando probabilmente una parte. Rabbia e delusione: i sentimenti che lo hanno accompagnato per molti anni. Alla fine, è tornato in sé. “Grazie a Dio siamo giudicati dalle nostre azioni, non dalle nostre esplosioni interiori guidate dal trauma”, parola di Will Smith.

"Sangue sulle mie mani, di chi è stata la colpa". Hutchins, l'operatore sul set rompe il silenzio: per Baldwin cambia tutto?

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.