Natalie Wood stuprata a 16 anni: "Dentro 4 ore, uscita stravolta". Hollywood sotto choc: il nome del divo mostro

"Qualcosa di brutto era apparentemente accaduto a mia sorella ma visto che ero troppo piccola non ne avevano parlato con me. Era molto sconvolta e con mia madre ha iniziato a sussurrare delle cose. Non potevo sentirle". Questo quello che scrive Lana Wood, la sorella dell'attrice Natalie nel suo libro 'Little Sister', accusando Kirk Douglas di aver abusato sessualmente dell'attrice di Splendore nell'erba in un hotel di Hollywood nel 1955, quando Natalie Wood aveva solo 16 anni.

Kirk Douglas, aveva 39 anni ed era reduce dal successo di Spartacus: "Avevo 8 anni", racconta Lara Wood, "mia madre e mia sorella non ne avevano parlato con me. Era molto sconvolta Natalie e con mia madre ha iniziato a sussurrare delle cose. Ma non potevo sentirle". Solo alcuni anni dopo, quando erano tutte e due adulte, la sorella maggiore le raccontò quanto accaduto. "Mi sembrò essere passato molto tempo, prima che Natalie tornasse in macchina - scrive nel suo libro Lana Wood -. Mi svegliò sbattendo la portiera. Sembrava sconvolta. Era spettinata e molto turbata, e lei e la mamma iniziarono a sussurrarsi delle parole, senza che io capissi cosa si stessero dicendo. Era sicuramente successo qualcosa di brutto a mia sorella", afferma.

L'incontro era stato organizzato dalla madre delle due ragazze, Maria Zakharenko, sperando che Kirk Douglsas aiutasse Natalie nella carriera. Poi Lana Wood ammette che le madre e la sorella si misero d'accordo sul fatto che accusare pubblicamente di abusi la star di Hollywood avrebbe rovinato il futuro della giovane attrice. Inoltre sempre la sorella della Wodd è convinta che il responsabile della morte di Natalie fu il marito, Robert Wagner. Natalie Wood morì in circostanze misteriose nel novembre 1981 annegando durante una gita in barca all'isola di Santa Catalina in California.

