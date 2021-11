Maria Grazia Cucinotta e le "strane idee". Piccanti rivelazioni sui rapporti intimi col marito

19 novembre 2021 a

a

a

Maria Grazia Cucinotta assieme al marito Giulio Violati è stata intervistata da Gente. Il loro rapporto che dura da ben 27 anni. Il matrimonio da 26. A proposito di nozze: la star messinese ricorda come al tempo in cui le arrivò la proposta scoppiò a ridere. Anche perché la richiesta fu fatta in modo giocoso, seppur, con il senno di poi, si è rivelata tutt’altro che uno scherzo. Capodanno 1994, Giulio adocchiò Maria Grazia, ottenne il suo numero di telefono, la chiamò e le disse: “Sei il libera il 7 ottobre dell’anno prossimo? Ci sposeremo”. Una boutade? Assolutamente no, perché l’uomo d’affari, dopo un corteggiamento serrato, fece capitolare a suon di risate la Cucinotta e quel 7 ottobre del 1995 la sposò sul serio.

"Ero pietrificata". Maria Grazia Cucinotta, segreto agghiacciante a Verissimo: "in ascensore....", in lacrime con la Toffanin

L’attrice spesso era ad Hollywood, intrattenendo con Giulio una relazione a distanza. “Come due amanti, una passione pazzesca”, ricorda la Cucinotta.. Decise di tornare in Italia quando Giulia, sua figlia, compì cinque anni. Nessuna crisi, hanno dovuto fare i conti con alti e bassi, ma la “voglia di stare assieme ha sempre prevalso”. Entrambi sono impegnati costantemente in progetti di solidarietà, perché, come evidenzia l’uomo d’affari, chi come lui “ha avuto tanto dalla vita” è giusto che “dia indietro qualcosa agli altri”.

È sempre mezzogiorno, disastroso collegamento con la Cucinotta? Antonella Clerici inarrivabile: la risolve così

Ingrediente imprescindibile nella coppia è la risata. La Cucinotta racconta un aneddoto emblematico: “Quando alla sera arrivo a casa distrutta, lo guardo e gli dico: ‘Amore, questa sera non ti far venire strane idee’. Lui ride, mi prende in giro, mi massacra. A volte mi fa: ‘Dai, a volte sei anche bella’”. Una coppia da prendere come esempio. Fortunati e attenti a tenere sempre l'attenzione alta sul rapporto di coppia

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.